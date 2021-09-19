Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Korkmaz, Türk Telekom Stadı'nda 1-0 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın maça UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio karşısında aldığı galibiyetin moraliyle çıktığını belirten Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, hafta içi çok iyi bir oyunla çok önemli ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Onun moral ve motivasyonuyla bizim karşımıza çıktılar. Bizim için zor bir süreç olacağını biliyorduk. Takımıma, özellikle koşucu oyunculara engel olmamız ve onlara karşı aynı reaksiyonu göstermemiz gerektiğini anlattım. Bunu yaptık. Savunma olarak da enine-boyuna çok iyi daralttılar. Hücuma çıkarken paslarımızda daha dikkatli olsaydık, daha fazla pozisyona girebilirdik ama futbolda bunlar oluyor. Önemli olan buradan galibiyetle ayrılmaktı. Futbolcularımızın hem oynadıkları futbol hem de mücadeleleriyle galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Kendilerini tebrik ediyorum."

Bülent Korkmaz, maç içinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yedek kulübesiyle tartışma yaşadığı iddialarının sorulması üzerine, "Galatasaray'ın eski oyuncusuyum. Maç içinde Fatih hoca ile konuşmam kadar normal bir şey yok. Bir teknik direktör diğeriyle konuşuyor. Benimle Fatih hoca arasında bir tartışma olmadı. Benim bir teknik direktöre, Fatih Terim'e saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok. Benim hiçbir meslektaşıma karşı saygısızlığım olmaz." diye konuştu.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok

Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok

 Fatih Terim, Alanya mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti: Oyuncuları kaybederiz

Fatih Terim, Alanya mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti: Oyuncuları kaybederiz

 Maçta ilk gol geldi! TT Stadı sessizliğe büründü

Maçta ilk gol geldi! TT Stadı sessizliğe büründü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Burak Yılmaz Alex Teixeira Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 19:20:57. #1.17#