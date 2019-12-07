Galatasaray - Alanyaspor maçını 28 bin 711 seyirci izledi

07.12.2019 21:59 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:06

Galatasaray-Alanyaspor maçını Türk Telekom Stadyumu'nda 28 bin 711 biletli seyirci takip etti.



Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaşırken, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İstanbul'da soğuk havaya rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi 28 bin 711 biletli seyirci izledi. Alanyaspor taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA