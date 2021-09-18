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Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde dar alanda pas uygulamalarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk haftasında önceki gün İtalya'nın Lazio takımıyla yapılan maçı izlemek için İstanbul'a gelen eski Galatasaraylı futbolcu Johan Elmander takımı ziyaret etti.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile yarın saat 16.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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