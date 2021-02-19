Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır
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Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır

19.02.2021 20:22 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:26
Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, gruplar halinde dar alanda pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır
Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır
Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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