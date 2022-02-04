Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Süleyman Elçin - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalya'da kamptaki otelin sahasında gerçekleştirilen ve ilk bölümü basına açık yapılan antrenmanda yeni transferler Bafetimbi Gomis, Semih Kaya, Erick Pulgar ve İnaki Pena da katıldı.

Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma çalışması yaptı. Kaleciler bu sırada takımdan ayrı çalıştı.

Milli takım kampındaki Mustafa Muhammed ile tedavileri süren Fernando Muslera ve Mbaye Diagne antrenman da yer almadı.

Çalışmada, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Omar Elabdellaoui de yer almadı.

AA / Süleyman Elçin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Pazar, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title