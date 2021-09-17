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Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda, dün akşam Lazio ile oynanan maçta tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı ve pas çalışmaları üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç oynadı. Antrenman, interval koşular ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00'de gerçekleştirecek.


Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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