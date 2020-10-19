Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? Saat kaçta? Galatasaray Alanyaspor maçı nerede oynanacak? Süper Lig puan durumu

Galatasaray Alanyaspor karşılaşması bu akşam oynanacak. Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası Süper Lig'de neler olacak? Galatasaray-Alanyaspor maçı hangi gün?

Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası Süper Lig puan tablosunda neler değişecek? Süper Lig'in ikincisi Alanyaspor, beşinci sıradaki Galatasaray ile karşılaşacak.

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor bugün karşı karşıya gelecek. Maç 19 Ekim Pazartesi günü oynanacaktır. Peki Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig maçı 19 10 2020 günü ücretli yayın kanalı Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Alanyaspor Maçı 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Maçın karşılaşma saati 20:00 olarak duyuruldu.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU