Galatasaray, Alanya'da
Haberler » Güncel » Galatasaray, Alanya'da - Haber

Galatasaray, Alanya'da

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçı için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Galatasaray, yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

04.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:15
Galatasaray, Alanya'da

Ziraat Çeyrek Final ilk maçı için Antalya'nın ilçesine gelen , yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda yarın Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip bugün Alanya'ya gelerek oteline yerleşti. Hava yoluyla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi otel yöneticileri ve çalışanları karşılayarak çiçek verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler