Galatasaray Alacağı Her Puan İçin Ciddi Bir Gelir Elde Edecek

UEFA Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil eden ve D Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray'da iki yıllık özlem sona ererken, gelir dağılımındaki değişiklikle çok daha önemli maçlara çıkmaya hazırlanıyor.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi gelir ve prim dağılımında değişikliğe gitmesinin ardından finansal olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray için alınacak her puan çok daha değerli duruma geldi.

Galatasaray, gruplarda mücadele edeceği için ayak bastı parası olarak 15.25 milyon euro alacak. Ancak sarı-kırmızılı takım için maç başı primlerindeki değişiklik de çok büyük önem taşıyor. UEFA, geçen sezon 1,5 milyon euro olan galibiyet primini bu sezon 2,7 milyon euroya çıkardı. Beraberlik primi de 500 bin eurodan 900 bin euroya çıkarıldı.

İŞTE GRUPLARDAKİ SONUÇLARIN KAZANDIRACAĞI PARA

6 galibiyet - 16,2 milyon euro

5 galibiyet, 1 beraberlik - 14,4 milyon euro

4 galibiyet, 2 beraberlik - 12,6 milyon euro

3 galibiyet, 3 beraberlik - 10.8 milyon euro

3 galibiyet, 1 beraberlik - 9 milyon euro

2 galibiyet, 2 beraberlik - 7,2 milyon euro

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2018/19 GELİR DAĞILIMI

Gruplara kalma: 15,25 milyon euro (Geçen sezon 12,7 milyon euro)

Son 16 turuna kalma: 9,5 milyon euro (Geçen sezon 6 milyon euro)

Çeyrek finale kalma: 10,5 milyon euro (Geçen sezon 6,5 milyon euro)

Yarı finale kalma: 12 milyon euro (Geçen sezon 7,5 milyon euro)

Finale kalma: 15 milyon euro (Geçen sezon 15 milyon euro)

Şampiyon: 15 milyon euro + 4 milyon euro (Geçen sezon 15 milyon euro)