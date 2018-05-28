Galatasaray, Akhisarsporlu Muğdat Çelik'i Transfer Etmek İstiyor
Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Akhisarspor'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Muğdat Çelik, Galatasaray yolunda.
Akhisarspor'da başarılı bir sezon geçiren Muğdat Çelik İstanbul yolcusu. Menajerler aracılığı ile yapılan ilk görüşmenin detayları netleşti.
FATİH TERİM TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Milliyet'in haberine göre, Manisa ekibiyle kontratı sona eren ve birçok takımın peşinde olduğu Muğdat için Galatasaray devreye girdi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de Muğdat transferine sıcak baktığı belirtilirken; ilk aşamada rakam konusunda ufak pürüzlerin olduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın önerdiği yıllık ücret ile Muğdat Çelik'in talebi arasında 1 milyon TL'lik fark var. Bu sorunun giderilmesi durumunda bonservisi elinde olan Muğdat, gelecek sezon Galatasaray forması giyecek.
YORUMLAR (7)
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olduu başka, tarık camdal yetmedi sırada bu mu varrCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TAMAMCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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sezonun saçma transferi olur, yeni Tarıklar istemiyoruz. .Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Balıkesirspor bu adamı zorla sattığı için olaylar çıkmıştı. Şimdi adamın geldiği durumlara bak. Helal olsun. .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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TURK OLUNCA VERMEZLER GAVURA VERİRLER ISTEDİĞİ PARAYICevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır