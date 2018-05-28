Galatasaray, Akhisarsporlu Muğdat Çelik'i Transfer Etmek İstiyor

Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Akhisarspor'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Muğdat Çelik, Galatasaray yolunda.

Akhisarspor'da başarılı bir sezon geçiren Muğdat Çelik İstanbul yolcusu. Menajerler aracılığı ile yapılan ilk görüşmenin detayları netleşti.

FATİH TERİM TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Milliyet'in haberine göre, Manisa ekibiyle kontratı sona eren ve birçok takımın peşinde olduğu Muğdat için Galatasaray devreye girdi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de Muğdat transferine sıcak baktığı belirtilirken; ilk aşamada rakam konusunda ufak pürüzlerin olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın önerdiği yıllık ücret ile Muğdat Çelik'in talebi arasında 1 milyon TL'lik fark var. Bu sorunun giderilmesi durumunda bonservisi elinde olan Muğdat, gelecek sezon Galatasaray forması giyecek.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (7)

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.