Galatasaray, Akhisarsporlu Muğdat Çelik'i Transfer Etmek İstiyor

Akhisarspor'da başarılı bir sezon geçiren Muğdat Çelik İstanbul yolcusu. Menajerler aracılığı ile yapılan ilk görüşmenin detayları netleşti.

FATİH TERİM TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Milliyet'in haberine göre, Manisa ekibiyle kontratı sona eren ve birçok takımın peşinde olduğu Muğdat için Galatasaray devreye girdi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de Muğdat transferine sıcak baktığı belirtilirken; ilk aşamada rakam konusunda ufak pürüzlerin olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın önerdiği yıllık ücret ile Muğdat Çelik'in talebi arasında 1 milyon TL'lik fark var. Bu sorunun giderilmesi durumunda bonservisi elinde olan Muğdat, gelecek sezon Galatasaray forması giyecek.