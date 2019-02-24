Galatasaray-Akhisarspor Maçının VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Oldu
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın bu akşam sahasında Akhisarspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.
Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Duran yer alacak.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Hadi diyelim ben vatandaşım.Alacam 5-10 poşet.Bana koymaz.Çevreyi kirletmedim der geçerim.Peki, ya marketçilerin bu işten kazandığı para?1 kuruş için etiketleri 0,99 yaparlar bilirsiniz.Emin olun market zincirleri bu işten çok kazanıyor.Yasalar zenginlerin isteğiyle konuyor.Halk da hikaye çevre de.Haydi güle güle.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır