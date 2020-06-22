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Galatasaray ağır yaralı! Galibiyet hasreti 4 maça çıktı, zirveden uzaklaştı...

Süper Lig'de dün akşam Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladığı Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalan Galatasaray puanını 51'e yükseltirken, maç fazlasıyla lider durumdaki Medipol Başakşehir'in 8 puan, bir maç eksiği bulunan Trabzonspor'un 5, üçüncü sıradaki Demir Grup Sivasspor'un da 2 puan...

Galatasaray ağır yaralı! Galibiyet hasreti 4 maça çıktı, zirveden uzaklaştı...
22.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:50

Süper Lig'de dün akşam Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladığı Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalan Galatasaray puanını 51'e yükseltirken, maç fazlasıyla lider durumdaki Medipol Başakşehir'in 8 puan, bir maç eksiği bulunan Trabzonspor'un 5, üçüncü sıradaki Demir Grup Sivasspor'un da 2 puan gerisinde dördüncü sırada kaldı.

FALCAO'NUN DURUMU

Sarı-kırmızılılar için şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da önem taşıyor ve bu sebeple Terim'in öğrencilerinin herhangi bir motivasyon kaybı yaşamaması, mücadeleden kopmaması gerekiyor. Devler Ligi yolunda gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçı da Galatasaray için büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılılarda Mariano, Adem Büyük ve Ahmet Çalık cezaları sebebiyle bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Dün oynanan mücadelede sakatlanıp oyundan çıkan Falcao'nun durumu ise bugün yapılacak kontroller sonrası belli olacak. Marcao'nun Başakşehir maçına yetişip yetişmeyeceği de bu hafta netleşecek.

DONK DÖNÜYOR

Galatasaray'ın savunma tandemindeki sıkıntılar devam ederken, cezasını tamamlayan Ryan Donk'un geri dönecek olması teknik heyetin elini güçlendirecek. Bu arada genç Emin Bayram da stoperde şans bekliyor.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de en son Gençlerbirliği karşısında 3 puan alan Galatasaray, 4 maçtır galip gelemiyor. Sivas deplasmanında ve Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, 27'nci haftada Çaykur Rizespor'a mağlup olurken, Gaziantep FK maçından 1 puan çıkarabildi. 

Kaynak: Hürriyet

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