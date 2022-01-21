Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da kriz artık çok daha büyük. Öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamayan sarı-kırmızılılar, üst üste 3'üncü yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da kriz artık çok daha büyük. Öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamayan sarı-kırmızılılar, üst üste 3'üncü yenilgisini aldı. Küme düşme hattıyla arasında 4 puan kalan Galatasaray, ağır yaralı duruma geldi. Fatih Terim yönetiminde son 9 lig maçında 1 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, Domenec Torrent ile de 2 mağlubiyet yaşayarak 11 maçtan 1 galibiyet çıkarmış oldu.

ÇİFT ÖN LİBERO ÇÖZÜM OLMADI

Galatasaray'da yardımcı antrenörlüğe başlayan Albert Riera, takımın sistemsel problemleriyle ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Galatasaray'da hedef öncelikle Trabzonspor karşısında 3 puan alıp olumsuz seriyi sonlandırmak.