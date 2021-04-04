Galatasaray - Afyon Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Afyon Bld. maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray ile Afyon Bld. arasındaki Basketbol Süper Ligi Maçı Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Afyon Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Afyon Bld. maçı hangi kanalda? Saat kaçta?