Galatasaray - Afyon Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Afyon Bld. maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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Galatasaray - Afyon Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Afyon Bld. maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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Galatasaray - Afyon Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Afyon Bld. maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray ile Afyon Bld. arasındaki Basketbol Süper Ligi Maçı Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Afyon Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Afyon Bld. maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılacak Galatasaray - Afyon Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Afyon Bld. maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALATASARAY - AFYON BLD. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Afyon Bld. Maçı 04 Nisan Pazar günü oynanacak. Galatasaray-Afyon Bld. Maçı 13:00'de başlayacak.

GALATASARAY - AFYON BLD. MAÇI HANGİ KANALDA?

Tivibu Spor 2 Tivibu 79, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. TRT Spor 2 , Digiturk 87, Kablo TV 242, Şifresiz Web, Tivibu 85, Web , Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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