Galatasaray - Afyon Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Afyon Bld. maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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Galatasaray ile Afyon Bld. arasındaki Basketbol Süper Ligi Maçı Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Afyon Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Afyon Bld. maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılacak Galatasaray - Afyon Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Afyon Bld. maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
GALATASARAY - AFYON BLD. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Afyon Bld. Maçı 04 Nisan Pazar günü oynanacak. Galatasaray-Afyon Bld. Maçı 13:00'de başlayacak.
GALATASARAY - AFYON BLD. MAÇI HANGİ KANALDA?
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