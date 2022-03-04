Galatasaray Adası yeniden sarı-kırmızılı kulübe verildi - Haberler

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Galatasaray Adası yeniden sarı-kırmızılı kulübe verildi

AA, Ercan Doğan - Spor
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Galatasaray Adası yeniden sarı-kırmızılı kulübe verildi

Galatasaray Kulübü, Yargıtay'ın kararı sonucunda Galatasaray Adası'nın hukuki ve fiili olarak teslim alındığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Yargıtay'ın kararı sonucunda Galatasaray Adası'nın hukuki ve fiili olarak teslim alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Adası'nın yeniden üyelerimizin hizmetine açılması için gerekli çalışmalar en kısa zamanda başlatılacaktır. Uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda elde edilen bu hukuk zaferinin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Ercan Doğan - Spor

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