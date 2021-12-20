Galatasaray Adana'ya geldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Adana'ya geldi

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Spor

- Galatasaray Adana'ya geldi Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için kente gelen Galatasaray kafilesini, yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu karşıladı.

ADANA (İHA) - - Galatasaray Adana'ya geldi

ADANA - Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için kente gelen Galatasaray kafilesini, yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu karşıladı. Polis, yoğunluk güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 16.00'da kalkan uçakla saat 17.30'da Adana Havalimanı'na gelen Galatasaray'ı, yaklaşık 50 kişilik sarı-kırmızılı taraftar grubu karşıladı.

Taraftarlar futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarışırken, Galatasaray kafilesi takım otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele gitti.

Adana Demirspor-Galatasaray maçı yarın akşam saat 20.00'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Adana Demirspor ligde 26 puanla 7. sıradayken rakibi Galatasaray 24 puanla 11. sırada yer alıyor.

Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray Adana'ya geldi

Galatasaray Adana'ya geldi

Ligin puan tablosuna bakanlar gözlerine inanamadı! Galatasaraylılar hayrete düştü

Ligin puan tablosuna bakanlar gözlerine inanamadı! Galatasaraylılar hayrete düştü

 Galatasaraylıları artık Avrupa da teselli etmiyor! Fatih Terim'e benzeri görülmemiş istifa tepkisi

Galatasaraylıları artık Avrupa da teselli etmiyor! Fatih Terim'e benzeri görülmemiş istifa tepkisi

 Ortalığı karıştıran diyalog! Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler

Ortalığı karıştıran diyalog! Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title