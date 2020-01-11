: Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Adana Demirspor Canlı izle, şifresiz izle!

11.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:00

Süper Lig'in 2. yarısı öncesi eksiklerini görmek isteyen Galatasaray ve Adana Demirspor, hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak karşılama öncesi sporseverler ilgisini maça çevirirken Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta? Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman? Galatasaray Adana Demirspor maç hangi kanalda gibi soruların yanıtını aradılar. Galatasaray Adana Demirspor canlı izle, şifresiz izle!

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı bugün (Cumartesi/ 11.01.2020) oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'da başlayacak.

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇ HANGİ KANALDA?

Galatasaray Adana Demirspor maçı GS TV ve Galatasaray resmi Youtube hesabından yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR HANGİ LİGDE YER ALIYOR?

TFF 1. Lig'de son 2 maçından galip ayrılan Adana temsilcisi, devre arasını 24 puanla 9. sırada tamamladı.

Galatasaray'ın Antalya Kampı'nda yer alan futbolcuları şu şekilde:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina.

Galatasaray, Adana Demirspor ile 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 20'sinde takımımız galip gelirken, Akdeniz ekibi 9 maçta sahadan galip ayrıldı. İki takımın arasındaki 8 maçtan beraberlik çıktı.

TFF 1. Lig'de son 2 maçından galip ayrılan Adana temsilcisi, devre arasını 24 puanla 9. sırada tamamladı. Takımın en golcü ismi 11 maçta 4 gol kaydeden Samed Ali Kaya.

Adana Demirspor Kulübü, teknik direktörümüz Fatih Terim'in ve yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın futbolcu olarak yetiştiği kulüp olması sebebiyle dikkat çekiyor. Teknik direktörümüz Fatih Terim, altyapısında yetiştiği Adana Demirspor'dan Galatasaray'a 8 Temmuz 1974 tarihinde transfer olarak, futbolculuk kariyerini 4 Ağustos 1985 tarihinde Galatasaray'da noktaladı. Yardımcı antrenör Hasan Şaş da, Adana Demirspor altyapısında yetişerek, Galatasaray ile noktalanan başarılarla dolu futbolculuk kariyeriyle, Türk futboluna damga vuran isimler arasına adını yazdırdı.

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