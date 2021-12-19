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Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

ADANA (İHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ve Christian Luyindama'nın tedavisine devam edildi. Sacha Boey, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılar, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Adana'ya hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

(İHA)

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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