Galatasaray, Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı
Galatasaray Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı.
12.08.2020 22:15 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:52
Galatasaray Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA