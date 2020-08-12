Galatasaray, Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı Galatasaray Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Galatasaray Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA