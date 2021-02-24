Galatasaray, ABD'li basketbolcu Jordan Crawford'u transfer etti
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Galatasaray, ABD'li basketbolcu Jordan Crawford'u transfer etti

24.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:46
Galatasaray, ABD'li basketbolcu Jordan Crawford'u transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Crawford'u kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Crawford'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Lokomotiv Kuban ekibinde forma giyen 32 yaşındaki basketbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Jordan Crawford'a Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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