Galatasaray, ABD'li basketbolcu Jordan Crawford'u transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Crawford'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Lokomotiv Kuban ekibinde forma giyen 32 yaşındaki basketbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Jordan Crawford'a Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar