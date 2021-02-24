Galatasaray, ABD'li basketbolcu Jordan Crawford'u transfer etti
24.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:46
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Crawford'u kadrosuna dahil etti.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Crawford'u kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Lokomotiv Kuban ekibinde forma giyen 32 yaşındaki basketbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Jordan Crawford'a Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar