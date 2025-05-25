Galatasaray'a Yenikapı'da şampiyonluk kupasını kim verecek? Şampiyonluk kupasını TFFBaşkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'mu verecek?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TV 100'den Ersin Düzen'e açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kendisinin verip vermeyeceği yönünde tartışmalar olan Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamayla bu tartışmalara son noktayı koydu. Peki, Galatasaray'a Yenikapı'da şampiyonluk kupasını kim verecek?

GALATASARAY'A YENİKAPI'DA ŞAMPİYONLUK KUPASINI KİM VERECEK?

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kendisinin verip vermeyeceği yönünde tartışmalar olan Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamayla bu tartışmalara son noktayı koydu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Pazar günü cenazemiz var ama inşallah bir aksilik olmazsa kupa törenine yetişeceğim. Kupayı Galatasaray'a vereceğim. Gitmemem için herhangi bir durum söz konusu değil." dedi.

Hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapan İbrahim Hacıosmanoğlu "Hakem kararları açısından ligin ikinci yarısından itibaren şaibesiz, tertemiz bir sezon oldu." dedi.

NE OLMUŞTU?





İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın kazandığı Türkiye Kupası'nı da sarı-kırmızılılara veren isim olmuş ve sarı-kırmızılı taraftarlar, kupa töreninde Hacıosmanoğlu'na tepki göstermişti. Galatasaray'ın kupa finalinde Gaziantep'te Trabzonspor ile oynadığı maçta bordo-mavili taraftarlar da Hacıosmanoğlu'na tepki göstermişti.