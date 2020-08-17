HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Galatasaray'a yeni sponsor

- Galatasaray'a yeni sponsor Galatasaray, futbol takımının forma sırt sponsorluğu için Magdeburger Sigorta ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

17.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:00

- Galatasaray'a yeni sponsor

İSTANBUL - Galatasaray, futbol takımının forma sırt sponsorluğu için Magdeburger Sigorta ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Sarı-kırmızılılar, 2 yıllık anlaşmadan 18 milyon TL gelir elde edecek.

Galatasaray, futbol takımının forma sırt sponsorluğu için Magdeburger Sigorta sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar, Magdeburger Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Zafer Uçar ile Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin katıldı.

Mustafa Cengiz: "İki yıl için bize 18 milyon TL destekte bulunuyor"

Sponsorlukla ilgili konuşan Başkan Cengiz, "Magdeburger Sigorta geçen yıl bizim kol sponsorumuzdu. Bu sene sırta geçti ve masrafı tanımadı. İki yıl için bize 18 milyon TL destekte bulunuyor. Bunun 5 milyonunu hemen ödediler. Geri kalanını çek olarak takdim edecekler. Zor şartlara rağmen iyi bir sponsorluk aldık. Böyle köklü bir kuruluşun, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi, ekonomik ve pandemik sıkıntılar içinde bize ciddi bir katkıda bulunması, sanırım değerli rakiplerimizin bazılarını şaşırtmış olabilir ama biz şaşırmadık. Galatasaray camiasının ne kadar büyük olduğunu ve bu büyüklüğü değerlendirecek Magdeburger gibi değerli firmalar olduğunu biliyoruz" dedi.

Galatasaray'a sponsor oldukları için duydukları memnuniyeti dile getiren Zafer Uçar, "175 yıllık geçmişiyle sigorta dünyasının köklü kuruluşlarından olan Magdeburger Sigorta, Türk futbolunun öncü kulüplerinden Galatasaray'ın sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Her alanda işimizin en iyisini yapmak, bizim Galatasaray ile en önemli ortak noktamızdır. İlklerin ve enlerin takımı olan Galatasaray'ın yeni sezonda yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmak bizim için en büyük ödül olacaktır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a yeni sponsor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece Dünya
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Magazin
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Yaşam
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı Güncel
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Spor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Yaşam
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Arsa tartışmasında gözü dönen amca, çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
Arsa tartışmasında gözü dönen amca, çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak
İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Fiyatların artmasına rağmen yatırımcıların gözdesi yine altın oldu
Fiyatların artmasına rağmen yatırımcıların gözdesi yine altın oldu
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı
Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon ile anlaşma sağladı
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Serdar Ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Vladimir Putin Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Hümeyra Sezen Aksu Nihat Doğan
Spor Ali Koç Fuat Çapa Arda Turan Fatih Terim Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Bakan Çocuk Adana
Şu an buradasınız: Galatasaray'a yeni sponsor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 15:00:43. #1.15#
title