Galatasaray'a UEFA'dan güzel haber UEFA'dan Galatasaray'a güzel haber geldi.

UEFA'dan Galatasaray'a güzel haber geldi. UEFA, sarı-kırmızılı kulübün 2019-2020 yılında yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.

UEFA sitesinden bugün yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 2019-2020 yılındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini duyurdu. UEFA aynı zamanda Başakşehir'in de kar-zarar başa baş şartına da uymadığını belirterek turuncu-lacivertli ekiple 4 senelik yeni bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA