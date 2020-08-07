Galatasaray'a UEFA'dan güzel haber
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Galatasaray'a UEFA'dan güzel haber

UEFA'dan Galatasaray'a güzel haber geldi.

Galatasaray'a UEFA'dan güzel haber
07.08.2020 20:12 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:16

UEFA'dan Galatasaray'a güzel haber geldi. UEFA, sarı-kırmızılı kulübün 2019-2020 yılında yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.

UEFA sitesinden bugün yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 2019-2020 yılındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini duyurdu. UEFA aynı zamanda Başakşehir'in de kar-zarar başa baş şartına da uymadığını belirterek turuncu-lacivertli ekiple 4 senelik yeni bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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