Galatasaray'a UEFA'dan güzel haber
UEFA'dan Galatasaray'a güzel haber geldi.
07.08.2020 19:47 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:07
UEFA'dan Galatasaray'a güzel haber geldi. UEFA, sarı-kırmızılı kulübün 2019-2020 yılında yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.
UEFA sitesinden bugün yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 2019-2020 yılındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini duyurdu. UEFA aynı zamanda Başakşehir'in de kar-zarar başa baş şartına da uymadığını belirterek turuncu-lacivertli ekiple 4 senelik yeni bir anlaşma imzaladığını açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA