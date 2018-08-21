Galatasaray'a Transfer Olması Beklenen Ndiaye, 3 Milyon Euro Maaş Alacak

Badou Ndiaye transferinin maliyeti belli oldu. Galatasaray kiralama bedeli olarak Stoke City'e hiçbir ücret ödemeyecek.

Galatasaray, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 milyon euro yıllık ücret verecek.

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Ndiaye'yi 16 milyon euro karşılığında Ada ekibine satmıştı. Başarılı oyuncunun Stoke City ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.