Galatasaray'a transfer olan Şener Özbayraklı kimdir?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaştı. Özbayraklı, Fenerbahçe'den aldığı ücretten daha az bir miktara ve TL cinsinden ücret alacak. Şener Özbayraklı kimdir? Şener Özbayraklı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

ŞENER ÖZBAYRAKLI KİMDİR?

Aslen Artvinli olan futbolcu Şener Özbayraklı, 23 Ocak 1990 tarihinde Borçka'da dünyaya geldi. Aksaray Üniversitesi BESYO'da beden eğitimi öğretmenliğine kaydını yaptırdı ancak okula devam edemedi. Bursa'ya yerleşerek,2013 yılının başlarında Bursaspor'a transfer oldu.

SPOR TOTO 2. LİG PLAY OFF'UNA KATILDI

Masa tenisi ile de ilgilenen Özbayraklı, Keçiörengücü'ndeki performansıyla dikkat çekti. 2010-11 sezonu öncesinde ise Ankara'nın bir diğer ekibi Bugsaşspor'a transfer oldu. 2009-10 sezonu öncesinde bedelsiz olarak Keçiörengücü'ne transfer olan Şener, ilk maçını 30 Ağustos 2009 tarihinde Ankara Demirspor ile yaptı. Sezon boyunca 3. Lig Klasman'da 29 maça çıkarak, takımıyla play offlara kalma hakkı kazandı ve tüm play off maçlarında forma giydi. Bugsaşspor'da forma giydiği sezonda, 30 maça çıkan Şener, sezon sonunda ise Spor Toto 2. Lig Play Off'una katılma hakkı kazandı. 21 Aralık 2011'de ise kariyerindeki ilk Türkiye Kupası maçına Tavşanlı Linyitspor karşısında çıktı. 2012-13 sezonunda kadro dışı kaldı, fakat sonrasında kadroya katılma şansı yakaladı.

FATİH TERİM'İN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Şener Özbayraklı, 2013-14 sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle transfer teklifi alsa da takımında kalmayı tercih etti. Trabzonspor'da bu oyuncuya teklif yaptı ancak kulübü reddetti. Şener o sezonun ilk maçına 1 Ağustos 2013'te FK Vojvodina karşısında çıktı ve bu maç onun kariyerindeki ilk Avrupa maçı oldu. İlk kez Nisan 2008'de U-18 millî takıma çağırıldı. İlk maçına ise Rusya karşısında 8 Nisan'da çıktı.