Galatasaray'a Tolga Ciğerci Müjdesi

Süper Lig'de zirve yarışı adına kritik maçta cumartesi günü Başakşehir deplasmanına çıkacak Galatasaray'da Tolga Ciğerci sevinci yaşanıyor.



Bir süredir sakatlığı bulunan ve bu sebeple milli takım aday kadrosundan da çıkarılan başarılı oyuncu, sarı-kırmızılıların sağlık heyeti gözetiminde tedavisini tamamladı ve oynayabilecek duruma geldi. Antrenmanlarda hırsıyla dikkat çeken Tolga, teknik direktör Igor Tudor'un şans vermesi durumunda Başakşehir karşısında ilk 11'de forma giyecek.



Milli maç için lige verilen arada Tolga'nın durumunu yakından takip eden Tudor, 25 yaşındaki futbolcuyla özel olarak da görüşmeler yaptı. Tolga'ya Başakşehir maçında ihtiyacı olduğunu anlatan Hırvat teknik adam, oyuncusunun hazır hale gelmesinden oldukça memnun. Tudor, kırmızı kart cezası sona eren Ndiaye ile birlikte orta sahada Tolga'yı da kullanıp rakibin oyun kurmasını engellemeye çalışacak.



Bu sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken Tolga Ciğerci, ligde çıktığı 9 maçta 6 gol atarak kariyer zirvesi yapmayı başardı.



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