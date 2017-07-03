Galatasaray'a Teklif Edildi!

Menajerler Galatasaray'a sezonu Newcastle United'ta tamamlayan ve bonservisi elinde olan Hollandalı sağ bek Vurnon Anita'yı teklif etti.



Luis Cavanda'yı gönderip, Martin Linnes'in yanına bir bek almak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor ise Anita'yı veto etti.



Anita'nın 1.66'lık boyuna takan Hırvat teknik adam, kendilerine daha sert uzun boylu adamlar lazım olduğu raporunu verdi.



(Fotospor)