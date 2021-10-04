Galatasaray'a Rize'de moral aşısı

RİZE (DHA) - Galatasaray, son saniye golüyle 3 puana ulaştığı Rize'de takım ruhunu üst seviyeye çekerken, üzerlerinde baskı olan birçok futbolcu da kendini buldu

- Muhammed aylar sonra

Babel takdir gördü

Serhan TÜRK/ - Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında son saniye golüyle rakibini 3-2 devirdi. Son derece gergin geçen mücadelenin birçok kırılma noktası olurken, Galatasaray'ın bu galibiyeti 10 kişiyle ve son anda kazanması takıma büyük moral kazandırdı. Takımdaşlık duygusunu perçinleyen müsabakada sarı kırmızılı birçok futbolcu da kendini buldu.

Milli araya büyük moralle giren Galatasaray, bu süreci çok iyi değerlendirmek istiyor. Teknik heyet milli arada takımdaki temel eksikleri giderip her geçen gün daha iyi bir takım oluşturma hedefinde.