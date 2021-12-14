Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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