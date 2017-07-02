Galatasaray'a Müjde Gibi Haber

Galatasaray'ın sağ bek için düşündüğü isimlerden Ajaxlı Tete, takımının sezon öncesi kamp kadrosuna alınmadı. Hollanda kulübünün sitesinden yapılan açıklamada Tete'ye transfer görüşmesi için izin verildiği kaydedildi. Tete'nin peşine Galatasaray'la birlikte Lyon ve Crystal Palace var.



Kenny Tete, Hollanda Milli Takımı'nın 6 kez formasını giydi. Bu sezon Hollanda Ligi'nde sadece 5 maça çıkan Hollandalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde de 8 maça çıktı. Toplamda bu sezon 23 maç oynayan Tete, 3 gol 2 asistlik performansa imza attı.



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