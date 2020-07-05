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Galatasaray'a Marcao müjdesi

Galatasaraylı futbolcu Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sakatlığını atlattığını ve yarınki Trabzonspor müsabakasında oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Galatasaray'a Marcao müjdesi
05.07.2020 00:11 | Son Güncelleme: 05.07.2020 01:12

Galatasaraylı futbolcu Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sakatlığını atlattığını ve yarınki Trabzonspor müsabakasında oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'dan sevindirici haber geldi. Bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen başarılı oyuncu, iyileştiğini ve oynayabilecek seviyeye geldiğini duyurdu.

Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum! Yarın ki maçımıza tam olarak konsantre oldum ve hocam görev verirse takımımda ki yerimi almaya hazırım! Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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