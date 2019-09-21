Galatasaray'a Malatya'da coşkulu karşılama

21.09.2019 18:53

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için Malatya'ya gelen sarı-kırmızılı ekibi çok sayıda taraftar karşıladı.



THY'e ait özel bir uçakla akşam saatlerinde Malatya Erhaç Havalanı'na iniş yapan Galatasaray kafilesi yoğun ilgi gördü. Uçağın iniş saatinden saatler önce havalanına gelen taraftarların coşkulu tezahüratları arasında takım otobüsüne binen sarı-kırmızılı ekipte oyuncular bazı taraftarların da fotoğraf çekme taleplerini geri çevirmedi.



Taraftarların büyük sevgi gösterisi sunduğu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çıkışta hayranları ile fotoğraf çektirdi.



Meşale ve konfetiler eşliğinde havalanından çıkış yapan Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında otele geçti. - MALATYA

Kaynak: İHA