Galatasaray'a Luyindama için FIFA'dan iyi haber
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Galatasaray'a Luyindama için FIFA'dan iyi haber

09.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:54
Galatasaray'a Luyindama için FIFA'dan iyi haber

Galatasaray, 18 Kasım 2019'da oynanan milli maçta sakatlanan Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama için FIFA'dan 736 bin 193 Euro alacak.

Galatasaray, 18 Kasım 2019'da oynanan milli maçta sakatlanan Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama için FIFA'dan 736 bin 193 Euro alacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

?"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.

Buna göre FIFA'nın sigorta şirketi QuestGates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruya istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeneceğini bildirmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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