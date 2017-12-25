Galatasaray'da Brezilyalı Fernando 4-5 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
Galatasaray'da Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fernando 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'da dün oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fernando'dan kötü haber geldi.
4-5 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Bugün çekilen MR sonuçu sağ iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Brezilyalı yıldızın tedavisine başlandığı belirtildi. Ameliyata gerek kalmadan tedavi edilecek olan Fernando için son karar kampta verilecek. Fernando'nun yaklaşık olarak 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Galatasaray'da dünkü maçta sakatlanan bir başka isim Rodrigues'in ise durumunun ciddi olmadığı kulüp doktoru Yener İnce tarafından belirtildi.
YORUMLAR (1)
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herşeyde bir hayır var. bu sayede asıl sorunun hala orta sahada olduğunu anlarız belki. oraya 2 kişi lazım, biri atiba tarzı biri selçuğun genç haliCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır