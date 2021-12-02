Galatasaray'a korona virüs şoku!

Galatasaray'da bugün yapılan testlerin ardından bir oyuncunun korona virüse yakalandığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bugün yapılan Covid-19 PCR testleri ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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