Galatasaray'a kar engeli

İSTANBUL (İHA) - Galatasaray, İstanbul'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün Barcelona'dan direkt olarak İzmir'e gidecek. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş derbisi hazırlıklarına İzmir'de devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray, Camp Nou'da karşı karşıya geldiği Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. İstanbul'daki kar yağışından dolayı sarı-kırmızılıların Türkiye'ye nasıl döneceği merak konusuydu. Aslan, İstanbul'daki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün TSİ 17.30'da Barselona'dan direkt olarak İzmir'e geçecek.

Süper Lig'in 29. haftasında pazartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, derbinin hazırlıklarına İspanya'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Bugün İzmir'e gidecek olan sarı-kırmızılılar, derbi hazırlıklarına İzmir'de devam edecek, ardından İstanbul'a geçecek.

Öte yandan Galatasaray'ın, hem olumsuz hava koşulları hem de perşembe günü Barcelona ile oynanacak rövanş maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maçın ertelenmesi talebinde bulunması bekleniyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor