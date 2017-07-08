Galatasaray'a Hazırlık Maçında Büyük Şok!

Galatasaray sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Macaristan ekibi Diosgyor ile oynuyor.

Galatasaray'a Hazırlık Maçında Büyük Şok!

Galatasaray sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Macaristan ekibi Diosgyor ile oynuyor. Başlama saati 20: 30 olan mücadelede sarı-kırmızılıların yeni transferleri ilk defa boy gösteriyorlar.

Galatasaray Belhanda'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçta kötü haber geldi. Galatasaray'da Belhanda sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Yasin Öztekin dahil oldu.