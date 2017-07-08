Galatasaray'a Hazırlık Maçında Büyük Şok!

Galatasaray sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Macaristan ekibi Diosgyor ile oynuyor. Başlama saati 20: 30 olan mücadelede sarı-kırmızılıların yeni transferleri ilk defa boy gösteriyorlar.



Galatasaray Belhanda'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçtiği maçta kötü haber geldi. Galatasaray'da Belhanda sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Yasin Öztekin dahil oldu.