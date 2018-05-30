Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi Hayali Kurasında Tottenham Çıktı
Alman basınının hayali Şampiyonlar Ligi kurasında Galatasaray'ın rakipleri Porto, Tottenham Hotspur ve Monaco oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunda gruplarda yer alacak. Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri merak edilirken Alman basını muhtemel grupları yazdı.
Alman basınından Quotenmeter internet sitesinin haberine göre hayali bir kura çekimi yapıldı ve Galatasaray'ın rakipleri Porto, Tottenham Hotspur ile Monaco oldu.
Şampiyonlar Ligi yayınları ayrıca artık iki ayrı saat diliminde olacak ve Doğu Avrupa ülkelerinde müsabakalar 19.30'da başlayacak.
İşte Alman sitesinin hayali grupları...
A Grubu
FC Schalke
B Grubu
AEK Athens
C Grubu
Borussia Dortmund
FC Brugge
D Grubu
FC Porto
Tottenham Hotspur
Monaco AS
Galatasaray
E Grubu
FC Barcelona
Benfica Lizbon
FC Basel
Grup F
FC Bayern
CSKA Moskova
Dynamo Kiev
Grup G
Paris Saint-Germain
Atletico Madrid
Inter Milan
TSG Hoffenheim
Grubu H
FC Liverpool
FC Valensiya
PSV Eindhoven
-
gs yi bu sene çok büyük bir hüsran bekliyor.en son gittiğinde 1 puan alıp ülkemizi rezil etmişti.melo lu sezon .hani ligimizde hertürlü pisliği yapıp cl de tarihi fark yediğimiz sezonCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Ezilmiş 8taş yerini buldu sonunda . Gitsin Faroe adalarından b36 torshawn ile mücadele etsin .Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
-
Tarihi boyunca 2 kere şampiyonlar ligine gitmiş beşiktaş tarafına baksanıza bizim yendiğimiz monacoyu gs yenemez diye yorum yapıyorlar kardeşim avrupada aslan galatasaray siz gazoz kupası oynarken biz şampiyonlar ligindeydik birazcık yerinizi bilin allah aşkınaCevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
-
fener nerde yav adamlar kaile bile almamış :DDDDCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
-
Beşitaşın zar zor yendiği porto ve monacpyu gs nin yenmesi çok çok zor , bjk gs ye 3 çakmış takımCevap Yaz 6 16 Yayından Kaldır