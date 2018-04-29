Galatasaray'a Florya'da 'Şampiyon' Gibi Karşılama
Galatasaray'a Florya'da 'şampiyon' gibi karşılamaMehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHAGalatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan alan takımlarını tesislerde şampiyonlar gibi karşıladı.
Galatasaray'a Florya'da 'şampiyon' gibi karşılama
Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA
Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan alan takımlarını tesislerde şampiyonlar gibi karşıladı.
Karşılaşmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın eden Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını meşale ve tezahüratlar eşliğinde bekledi. Takım otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte de taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Otobüsün önünü kesen taraftarlar, yaktıkları meşalelerle takıma sevgi gösterilerinde bulundular.