Galatasaray'a Florya'da 'Şampiyon' Gibi Karşılama

Galatasaray'a Florya'da 'Şampiyon' Gibi Karşılama

Galatasaray'a Florya'da 'şampiyon' gibi karşılamaMehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHAGalatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan alan takımlarını tesislerde şampiyonlar gibi karşıladı.

Galatasaray'a Florya'da 'şampiyon' gibi karşılama

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan alan takımlarını tesislerde şampiyonlar gibi karşıladı.

Karşılaşmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın eden Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını meşale ve tezahüratlar eşliğinde bekledi. Takım otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte de taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Otobüsün önünü kesen taraftarlar, yaktıkları meşalelerle takıma sevgi gösterilerinde bulundular.

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