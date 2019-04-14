Galatasaray'a Florya'da Karşılama

1-1'lik Fenerbahçe derbi maçı sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçen Galatasaray kafilesini bir grup taraftar karşıladı. Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. 1-1'lik eşitlikle biten mücadele sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçen Galatasaray kafilesini bir grup taraftar karşıladı. Takımı coşkuyla karşılayan sar-kırmızılı taraftarlar, takım otobüsünün tesisleri giriş yapması sonrası olaysız şekilde dağıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA