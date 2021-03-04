Galatasaray'a disiplin sevki şoku
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Galatasaray'a disiplin sevki şoku

04.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:09
Galatasaray'a disiplin sevki şoku

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve sarı-kırmızılı futbolcu Mostafa Mohamed, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve sarı-kırmızılı futbolcu Mostafa Mohamed, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliği aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak; ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yufus Günay ise MKE Ankaragücü maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan sarı-kırmızılılarda golcü oyuncu Mostafa Mohamed de MKE Ankaragücü maçında kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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