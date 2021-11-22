Galatasaray'a derbi hasarı

52 bin taraftarı önünde çıktığı derbiyi kaybeden Sarı-kırmızılılar, zirveyle farkı eritemediği gibi Fenerbahçe'nin de gerisine düştü

Serhan TÜRK - -

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar aynı Beşiktaş derbisinde olduğu gibi öne geçmesine rağmen bir derbiyi daha mağlup tamamladı. Bu sonuçla Galatasaray ligde 21 puanda kalırken, Fenerbahçe'nin de gerisine düştü.

7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray derbi mağlubiyetini bir an önce unutup UEFA Avrupa Ligi'ne odaklanmak istiyor. Sarı-kırmızılılar Marsilya maçıyla olumsuz girilen haftayı olumlu tamamlamayı hedefliyor.