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Galatasaray'a bir şok da Florin Andone'dan

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın ardından Rumen futbolcu Florin Andone da sakatlanarak oyundan alındı.

Galatasaray'a bir şok da Florin Andone'dan
14.06.2020 23:00 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:04

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın ardından Rumen futbolcu Florin Andone da sakatlanarak oyundan alındı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın, ambulansla götürüldüğü hastanede sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilirken, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti.Mücadelenin 70'inci dakikasında ise bir diğer Sarı-kırmızılı futbolcu Florin Andone sakatlık yaşadı. Rumen futbolcu, sakatlık sonrası sedye ile saha kenarına alındı. Florin Andone, 72'nci dakikada yerini Younes Belhanda'ya bıraktı.

Rumen futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde sağ ön çapraz bağ yırtığı olabileceği ifade edildi.


- Rize

Kaynak: DHA

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