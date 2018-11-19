Younes Belhanda, Sakatlığı Nedeniyle Sezonun İlk Yarısını Kapattı
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Younes Belhanda, Fas Milli Takımında yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonun ilk yarısını kapattı.
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Belhanda, yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonun ilk yarısını kapattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fas'ın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Belhanda'nın sağ üst arka adale grubunda, ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildiği belirtildi.
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Tecrübeli futbolcunun tedavisinin, yaklaşık 6 hafta süreceği duyuruldu. Galatasaray'da Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Eren Derdiyok, Serdar Aziz ve Ozan Kabak'ın da sakatlıkları bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca, Fenerbahçe derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ceza verdiği futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'ten de yararlanamıyor.
YORUMLAR (6)
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belhanda kafadan sakat sadenCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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DOĞRU SÖYLÜYOR 2 SENE SONRA TAKIM 11 KİŞİ OYNAYACAK SİNAN YOK BELHANDA YOK ŞİMDİ RAKİPLER KORKSUNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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federasyon vermezse allah verir cesasını böyleCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Eee Allah işte TFF den yırttı derbide ceza almadı ama ilahi adalet gene buldu yeriniCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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OH BE TAKIM SAHAYA ARTIK 11 KİŞİ ÇIKACAK.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır