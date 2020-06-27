Galatasaray'a Başakşehir'de rahat yok Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sahasında oynadığı son 5 maçın 3'ünü kazandı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sahasında oynadığı son 5 maçın 3'ünü kazandı. Turuncu-lacivertliler, sadece 1 karşılaşmada rakibine mağlup olurken, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Geride kalan 28 maçta topladığı 59 puanla zirvede olan turuncu-lacivertliler, bu önemli mücadeleyi de kayıpsız geçerek şampiyonluk yolundaki en önemli virajı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor. 28 Haziran Pazar günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

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Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, bir maçta ise rakibine mağlup oldu. 1 mücadelede ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Okan Buruk'un takımı bu müsabakalarda sarı-kırmızılı ağlara 12 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Turuncu-lacivertliler, son olarak Galatasaray'la ligde geçtiğimiz sezonun 16. haftasında karşılaşmış ve maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

M. Başakşehir'in, Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar sırasıyla şöyle:

Süper Lig (2018-2019): Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1

Süper Lig (2017-2018): Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1

Süper Lig (2016-2017): Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0

Türkiye Kupası (2016-2017): Başakşehir: 2 - Galatasaray: 1

Süper Lig (2015-2016): Başakşehir: 0 - Galatasaray: 2

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA