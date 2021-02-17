Galatasaray'a, Antalya'da coşkulu karşılama
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Galatasaray'a, Antalya'da coşkulu karşılama

17.02.2021 18:50 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:54
Galatasaray'a, Antalya'da coşkulu karşılama

Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için geldiği Antalya'da coşkuyla karşılandı.

Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için geldiği Antalya'da coşkuyla karşılandı.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray, cumartesi günü saat 19.00'da Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.  Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Alanya deplasmanı hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı ekip, daha sonra Türk Hava Yolları'na ait saat 16.30'daki özel uçuşla İstanbul'dan Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı çıkışında sarı kırmızılı taraftar, teknik direktör Fatih Terim ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Fatih Terim ile Arda Turan taraftarın formasını imzalayıp, fotoğraf çektirdi. Sarı kırmızılı kafile güvenlik tedbiri alan polisin oluşturduğu bariyerler arasında taraftarının tezahüratlarıyla takım otobüsüne bindi. Galatasaray, maç gününe kadar hazırlıklarını Sueno Hotels Deluxe Belek'te devam edecek.

- Antalya

Galatasaray'a, Antalya'da coşkulu karşılama
Galatasaray'a, Antalya'da coşkulu karşılama
Galatasaray'a, Antalya'da coşkulu karşılama
Galatasaray'a, Antalya'da coşkulu karşılama
Galatasaray'a, Antalya'da coşkulu karşılama
Galatasaray'a, Antalya'da coşkulu karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM

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