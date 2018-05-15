Aleyna Tilki, Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarına Katılamayacak

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, klip çekimleri nedeniyle Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yer alamayacak.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray, bu maçtan en az 1 puan alıp şampiyonluğunu ilan etmek için artık geri sayıma geçti. Büyük bir ciddiyetle son maçlarına hazırlanan futbolcuların yanı sıra yönetim de şampiyonluk kutlamaları için kolları sıvadı.

Cumartesi günü Bornova Stadı'nda mutlu sona ulaşıp şampiyonluk turu atmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, asıl kutlamayı iki gün sonra Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirecek. Son dakikada tarihi değişmezse pazartesi günü olarak belirlenen şölenin, Ramazan ayı nedeniyle iftardan sonra yapılacağı öğrenildi. Şampiyonluk kupası da törende kaldırılacak.

ALEYNA TİLKİ'NİN GELMESİ ZORA GİRDİ

Sezon başında Gomis'in, 'Sen olsan bari' şarkısınını dinleyip dans etmesi ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşması Aleyna Tilki'nin ününe ün katmıştı. Gomis'in gollerinde sonra statta bu şarkı çalınırken, yönetim de kutlamalar için Aleyna Tilki'nin menajeriyle iletişime geçti.

Ancak genç şarkıcının pazartesi günü Amerika'dan özel olarak gelen yönetmenlerle klip çekiminin bulunduğu, kutlamaya gelmesinin çok zor olduğu ortaya çıktı. Aleyna'nın sıkışık takvimine takılan Sarı-Kırmızılılar'ın, Kenan Doğulu'ya yöneldikleri öğrenildi.

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (40)

  • ISRAILLI:
    lan daha dun amerikayi tebrik ediyodunuz suriyeyi bombaliyo diye, gelmisler burda otuyolar azcik dusunun la
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  • BEŞİKTAŞLI:
    ULAN BENDE GOMİS ELİNE ALDI PARLATTI ALEYNA YI BEKLİYOR SANDIM . KUPAYI KUPAYI YANLIŞ ANLAMAYIN HEMEN
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  • İRONİK:
    bir Galatasaray''lı olarak Galatasaray''ı bırakırım. benim takımın kutlamasına şarkıcılar değil sanatçılar gelmeli. Orasını burasını açıp ünlü olan değil sesiyle ünlü olan gelmeli
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    ÜMRANİYELİ..: İRONİK:Çok güzel Yorum. Tebrikler. .
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    SPARTAKUS: AMAN BIRAKMA SEN BIRAKIRSAN GALATASARAY TARAFTARSIZ FALAN KALIR BOŞ TRIBUNLERE OYNAR
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