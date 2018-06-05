Galatasaray, Alex Telles 40 Milyon Euroya Satılırsa 3,5 Milyon Euro Kazanacak
Porto'da forma giyen Alex Telles'in 40 milyon euroya İngiltere'ye transfer olması halinde Galatasaray, bu transferden 3,5 milyon euroyu kasaya koyacak.
Porto forması giyen Alex Telles'in 40 milyon euro serbest kalma maddesiyle Premier Lig'e transfer olması beklenirken, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da eli Telles'in satışından gelecek pay ile biraz olsun güçlenecek.
Yıldız oyuncuyu Porto'ya 6.5 milyon euroya satan Cimbom, bu transferden pay alacak. Telles, 40 milyon euroya satılırsa Aslan'ın kasasına 3,5 milyon euro girecek.
GALATASARAY EMRE MOR İÇİN BEKLİYOR
G.Saray, genç yıldız Emre Mor ile her konuda anlaşmaya vardı. Ancak kulübü Celta'nın vereceği karar merakla bekleniyor. İspanyol ekibi nihai kararını bu hafta açıklayacak.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (5)
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her takımın vergi borcu var iyi araştır pislik yapma. en azında GALATASARAY senin takımların gibi dernek üzerinden gösterip vergi kaçırmıyor borcu borç oluyor. ZORUNA GİDENİN . . . . GALATASARAYCevap Yaz Yayından Kaldır
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borç ödemek neden bu kadar zorunuza gidiyor.memleketim benim herşeyim feda olsun amma gs de ödesin.bu arada gs liyim ama gözümü karartacak kadar değil.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırS.K: HER TAKIMIN EN AZ GALATASARAY KADAR VERGİ BORCU VAR. AMA ONLAR DERNEKLER ÜZERİNDEN VERGİ KAÇIRIYOLAR Bİ ARAŞTIR İSTERSENYayından Kaldır
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vergi borcunu öder artık.asgari ücretlinin bile daha maaşını almadan ödediği vergi.Cevap Yaz 1 6 Yayından KaldırDEVRAN: niye bu kadar zoruna mı gıdıyor4 1 Yayından Kaldır