Galatasaray'a adanın tahliyesi davasında iyi haber

Galatasaray, kulübe ait adanın tahliyesi için işletmeciye karşı açtıkları davanın lehlerine sonuçlandığını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı